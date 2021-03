Cade a causa di una buca, un ciclista finisce al pronto soccorso

In via Dei Fiumi, acquisita la segnalazione, si sono portati gli agenti della polizia municipale che si sono occupati della ricostruzione dell’incidente stradale

Cade, a causa di una buca presente sul manto stradale, mentre in bici percorre la via Dei Fiumi al Villaggio Mosè. L’incidente – verificatosi ieri mattina – è avvenuto all’altezza di via Di Salvo. Il ciclista, finito pesantemente sul selciato, è stato soccorso da un’autoambulanza del 118 ed è stato trasferito all’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici lo hanno, naturalmente, sottoposto a tutti gli accertamenti ritenuti necessari.

In via Dei Fiumi, acquisita la segnalazione, si sono portati gli agenti della polizia municipale che si sono occupati della ricostruzione dell’incidente stradale, prendendo – a quanto pare – atto della presenza della buca.