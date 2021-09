Incidente al Villaggio Mosè: auto si ribalta, 30enne di Favara portato in ospedale

Si ribalta con l’auto all’uscita del Villaggio Mosè e finisce al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Un trentenne di Favara è rimasto ferito, ma non è in gravi condizioni, dopo l’incidente stradale – che non ha coinvolto altri mezzi di passaggio – verificatosi nella serata di giovedì.

A ribaltarsi, e anche in maniera violenta, è stata la Ford Focus che il giovane favarese stava guidando. Il ragazzo, mantenendo lucidità, è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo schiacciato. Qualcuno, accorgendosi dell’incidente stradale, ha lanciato l’Sos e al Villaggio Mosè è accorsa un’autoambulanza del 118 e una pattuglia della sezione Volanti della Questura. Ai poliziotti, il trentenne di Favara ha riferito d’aver perso all’improvviso il controllo dell’autovettura perché è stato abbagliato, e anche pesantemente, da una vettura che sopraggiungeva dall’opposta carreggiata. Una versione che ha convinto poco i poliziotti. Non è escluso che il giovane favarese potesse anche avere in mano il telefono cellulare che è una delle cause più frequenti, purtroppo, di incidenti stradali, anche gravi. Non c’è però nessuna certezza e naturalmente i poliziotti non hanno potuto far altro che attenersi ai racconti del giovane ferito. Il trentenne è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Non è, appunto, in gravi condizioni.