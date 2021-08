Incidente al viale Emporium: scontro fra auto e moto, 57enne finisce al pronto soccorso

Un cinquantasettenne agrigentino è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dopo che è rimasto coinvolto, ieri, in un brutto incidente stradale lungo viale Emporium, fra il Villaggio Peruzzo e San Leone. A sbattere, per cause ancora in corso d’accertamento da parte della squadra Infortunistica della polizia municipale, sono stata una Fiat Punto guidata da un pensionato di 82 anni e la Piaggio Vespa con il cinquantasettenne a bordo.

Un impatto violento, tant’è che il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è pesantemente finito sul selciato. L’anziano, sotto choc, s’è subito fermato a prestare i primi soccorsi ed ha richiesto l’intervento di un’autoambulanza del 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno caricato il ferito e lo hanno trasferito al presidio ospedaliero di contrada Consolida dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti di rito. E’ rimasto ferito, ma non è, per sua fortuna, in gravi condizioni. I vigili urbani si sono occupati anche dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto. Intanto, i carabinieri del Nor della compagnia di Agrigento hanno denunciato, per guida in stato d’ebbrezza, l’emigrato del Belgio che perdendo il controllo dell’auto è finito nell’uliveto della Valle dei Templi.