Incidente in via Passeggiata archeologica: auto contro muretto, 22enne in ospedale

Perde il controllo della Citroen C2 che stava guidando e finisce, lungo la via Passeggiata archeologica, contro un muretto, all’altezza di Porta Aurea. Ha 22 anni ed è di Siculiana l’automobilista che, nella notte fra mercoledì e giovedì, è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. Un sinistro che, però, per fortuna, non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. Scattato l’allarme, che è stato lanciato da altri automobilisti di passaggio, sul posto si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura e un’autoambulanza del 118.

Il giovane è stato, in via precauzionale, trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove i medici lo hanno, naturalmente, sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Le cause dell’incidente stradale, che appunto non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, non sono risultate chiare. Il giovane, lungo la via Passeggiata archeologica, non è stato sottoposto all’esame dell’etilometro. Non è escluso, ma non ci sono certezze al riguardo, che l’esame possa essere stato richiesto – dalla polizia – ai sanitari del presidio ospedaliero.