Furgone piomba su auto: feriti coniugi e figlio di 2 anni, dopo l'incidente scoppia però il parapiglia

Perde il controllo del furgoncino e piomba, lungo via Francesco Crispi, su una Golf Volkswagen dove, a bordo, c’erano marito, moglie e il figlio di 2 anni. I tre restano feriti, ma dopo l’incidente stradale si scatena – verosimilmente per dissidi legati alla responsabilità assicurativa – il parapiglia. Lungo via Francesco Crispi, nei pressi del distributore di carburante, sono accorsi gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale e i poliziotti della sezione Volanti della Questura, oltre che un’autoambulanza del 118.

I sanitari hanno caricato due feriti: la mamma e il piccolo e li hanno subito accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove, poco dopo, ha fatto ricorso – poiché colta da un improvviso malore – anche la giovane che risultava trasportata dal furgoncino guidato da un ventitreenne agrigentino. Ai due feriti, i medici hanno diagnosticato un lieve trauma cranico, così come anche al quarantatreenne – che era alla guida dell’utilitaria – che si è fatto medicare direttamente sul posto.

Mentre i vigili urbani si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale, i poliziotti delle Volanti oltre a riportare la calma hanno provato a ricostruire i motivi dell’alterco post-incidente.