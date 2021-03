Guida ubriaco e con patente revocata da oltre un anno e si schianta contro un muro

I poliziotti della sezione Volanti hanno anche elevato all'automobilista la sanzione per il mancato rispetto del "coprifuoco"

Guida ubriaco, con patente revocata da oltre un anno, e si schianta contro un muro. E' accaduto nel centro di Agrigento dove i poliziotti hanno denunciato, per guida in stato d'ebbrezza, l'automobilista. E gli hanno anche elevato la sanzione per il mancato rispetto del "coprifuoco".

Nel cuore della notte, quella fra sabato e domenica, i poliziotti della sezione Volanti sono intervenuti per un incidente stradale all'uscita del sottopassaggio di via Acrone. A perdere il controllo della Fiat Punto che è finita violentemente contro un muro è stato un tunisino. L’automobilista è riuscito ad uscire dall’abitacolo tutto ammaccato e pare si stesse allontanando quando è stato però bloccato dai poliziotti. Gli agenti hanno subito verificato il tasso d’ebbrezza che è risultato essere di 1,59, ma anche un “dettaglio” che non è affatto di poco conto: l’immigrato guidava nonostante la patente gli fosse stata revocata da oltre un anno.

Oltre alla denuncia e a diverse sanzioni amministrative, i poliziotti hanno elevato anche la multa – 400 euro – per violazione al “coprifuoco” anti-Covid. L’incidente, che non ha coinvolto nessun mezzo né di passaggio e nemmeno posteggiato lungo il ciglio della strada, si è infatti verificato nel cuore della notte.