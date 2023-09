L'incidente in via Alfredo Capitano: operato il motociclista, è fuori pericolo

E' stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e, per sua fortuna, non è in pericolo di vita. E' questo il quadro clinico del cinquantenne agrigentino che sabato è rimasto ferito a causa di un incidente stradale lungo via Alfredo Capitano, proprio di fronte la Valle dei Templi.

L'uomo era in sella una moto Honda, di grosso cilindrata, che s'è scontrata, per cause ancora non chiare, con una Fiat Cinquecento. A causa dell'impatto, il cinquantenne è stato sbalzato dalla sella e scaraventato oltre il guardrail. Portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio", il motociclista è stato subito operato.

Della ricostruzione della dinamica si stanno occupando, ed è ancora in corso, gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale.