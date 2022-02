Tre incidenti stradali nel giro di poche ore: quattro persone al pronto soccorso

Tre incidenti stradali – fra via Caduti di Marzabotto, via Unità d’Italia e in via Piersanti Mattarella – con quattro persone finite al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

In via Caduti di Marzabotto, a Villaseta, hanno sbattuto una Golf Volkswagen, condotta da un ventunenne, e una Fiat 500L della società “Siciliacque” guidata da un quarantacinquenne. La Fiat Cinquecento è anche finita fuori strada. I feriti: una donna occupante della Golf e il conducente della Fiat sono stati portati, con le ambulanze, al presidio ospedaliero di contrada Consolida dove i medici hanno diagnosticato traumi vari. Ma per fortuna nessuno dei due è in pericolo di vita.

In via Unità d’Italia, zona di San Giusippuzzu, si sono scontrati invece un furgone Fiat Doblò, guidato da un cinquantaduenne, e una Renault Clio condotta da un pensionato sessantanovenne. In questo caso, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre uno dei due feriti dalle lamiere contorte. Il pensionato è rimasto ferito ed è finito appunto in ospedale. Poi in via Piersanti Mattarella, un uomo, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo dell’utilitaria e s’è schiantato contro un muro. Anche lui è finito al “San Giovanni di Dio” dove i medici gli hanno diagnosticato escoriazioni e contusioni non gravi. Dei tre diversi incidenti si sono occupati – per i rilievi di rito per la ricostruzione della dinamica e per la viabilità – gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale. Di fatto, ieri, è bastata una leggera pioggia per far perdere il controllo dei mezzi e innescare i tre diversi incidenti che, solo per fortuna, non hanno avuto gravissime conseguenze.