Provoca incidente con due feriti e scappa: caccia al "pirata"

Provoca incidente per non aver rispettato la segnaletica ma, anzichè prestare soccorso, fugge. E' avvenuto sabato in via caduti di Marzabotto: il bilancio del sinistro provocato da un "pirata" è di due feriti.

In ospedale sono finiti un sedicenne e un ventenne in sella a uno scooter che sono finiti sul selciato nel tentativo di evitare l'impatto con la vettura che ha tagliato loro la strada.