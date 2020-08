Incidente lungo la provinciale fra Raffadali e Siculiana: due anziani feriti, uno è grave

Incidente stradale, con autovettura finita fuori strada, lungo la provinciale 17: Raffadali-Siculiana. Due uomini sono rimasti feriti e sono stati soccorsi da una ambulanza del 118 che li ha trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Uno, un pensionato di 86 anni di Raffadali, è grave. I medici lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti sanitari di rito.

Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri che si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell'incidente. Dinamica che, a quanto pare, è ancora in fase di ricostruzione.

A sbattere, per cause ancora in corso d'accertamento dunque, sono state una Mitsubishi Pajero guidata dal pensionato ottantaseienne e una Renault Megane condotta da un settantaduenne sempre di Raffadali. La Mitsubishi Pajero, a causa dell'impatto, è finita fuori strada: in mezzo ad un terreno, contro alberi e vegetazione. I due automobilisti sono stati liberati dai pompieri e trasferiti all'ospedale di Agrigento. Il quadro clinico del più anziano è stato ritenuto grave, dai medici in servizio al pronto soccorso.

(Aggiornato alle ore 12,30)