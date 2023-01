Incidente sulla statale 189: ventinovenne perde il controllo dell'auto e finisce in ospedale

Un ventinovenne di Sant'Angelo Muxaro è rimasto ferito, ed è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, dopo un incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 189, la Agrigento-Palermo, all'altezza del bivio per Muxarello. Della ricostruzione dell'incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Mussomeli.

Il giovane, non è chiaro per quale motivo, ha perso il controllo dell'utilitaria che stava guidando. S'è inizialmente temuto il peggio, per fortuna però - stando a quanto è stato accertato dai carabinieri - il ventinovenne, portato appunto in ospedale, è cosciente. E' rimasto seriamente ferito, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.