Incidente sulla statale 640, auto finisce contro il guard-rail: famiglia in ospedale, strada paralizzata

Incidente stradale con un'intera famiglia ferita nella statale 640 all'altezza del bivio di contrada Petrusa: il conducente di una Ford Focus, probabilmente a causa della scivolosità dell'asfalto a causa della pioggia, ha perso il controllo della vettura ed è andato a sbattere contro il guard- rail.

L'auto è andata completamente distrutta e gli occupanti del mezzo sono finiti in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi. La strada è rimasta paralizzata, in direzione Caltanissetta, per almeno un'ora e mezzo già a partire dal tratto immediatamente successivo alla rotatoria degli scrittori dove decine di auto si spostavano nel cuore della domenica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell'Anas per gestire la viabilità.