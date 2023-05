Incidente sulla statale 640: 4 feriti, anche un bambino e una donna incinta: uno trasferito in elisoccorso a Caltanissetta

Un giovane, il conducente della Mercedes, è stato trasferito, in elisoccorso, all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta: è in gravi condizioni. Sono stati però, complessivamente, quattro i feriti dell'incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, poco prima dell'imbocco per contrada Mosella. Fra loro anche un bambino e una donna incinta.

A sbattere, per cause non chiare, sono state 4 autovetture: una Mercedes, una Fiat Punto, una Golf Volkswagen e una Opel Corsa. Per due l'impatto è stato frontale.

Scattato l'allarme, sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale, i poliziotti della sezione Volanti e quelli della Stradale del distaccamento di Canicattì. I primi hanno liberato i feriti incastrati nelle lamiere delle vetture e facilitato, di fatto, i soccorsi. I poliziotti della Stradale si stanno invece occupando della ricostruzione della dinamica. A contribuire quasi certamente anche l'asfalto bagnato. Gli agenti delle Volanti stanno tenendo a bada la viabilità in un punto che già tante altre volte è stato scenario di incidenti stradali, anche gravi.

I medici del 118 che hanno soccorso il giovane, che era alla guida della Mercedes. hanno riscontrato un grave trauma toracico-addominale. Al momento (ore 20), l'automobilista viene sottoposto a tutti gli accertamenti ritenuti necessari dai medici del "Sant'Elia".

Gli altri tre feriti - i quattro sono di Agrigento (quelli che erano sulla Fiat Punto e sulla Mercedes), Caltanissetta (l'automobilista della Golf), Palma di Montechiaro (chi era sull'Opel Corsa) - sono stati portati, in ambulanza, all'ospedale "San Giovanni di Dio" della città dei Templi.