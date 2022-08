Incidente lungo la statale 640 al bivio Mosella: circolazione stradale paralizzata

Avrebbe tentato di superare il camion che stava per svoltare al bivio Mosella, lungo la strada statale 640, e l'auto - una Alfa Romeo 159 - è rimasta incastrata fra il mezzo pesante il guard-rail. Non ci sono feriti, ma la circolazione è letteralmente paralizzata in entrambi i sensi di marcia lungo la Agrigento-Caltanissetta. Sul posto, ad occuparsi della viabilità impazzita, ci sono i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Gli agenti, naturalmente, per primissima cosa si sono sincerati sulle condizioni di salute del conducente dell'Alfa Romeo. E adesso si stanno occupando del traffico. Al momento si procede a senso unico alternato e tanto lungo la corsia Caltanissetta-Agrigento, quanto quella opposta, ci sono file chilometriche di mezzi incolonnati. Il traffico non potrà che tornare regolare solo nel momento in cui verranno rimossi i mezzi coinvolti nell'incidente stradale.