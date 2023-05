Incidenti, auto finisce in una scarpata: ferito il conducente

Un automobilista è rimasto ferito in un incidente stradale nel quale non sono state coinvolte altre vetture nella statale 640, all'altezza del bivio per Aragona Caldare e Favara.

La Peugeot è finita in una piccola scarpata e l'uomo è rimasto intrappolato fino all'arrivo dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i pompieri e i carabinieri. Un'ambulanza del 118 lo ha trasportato all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.