Incidente sulla statale 189: empedoclina perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guard-rail

Non è chiaro cosa abbia fatto perderle il controllo dell'autovettura. La Fiat Cinquecento bianca s'è però scagliata contro il guard-rail della statale 189, la Agrigento-Palermo, in territorio di Comitini. Illesa, per fortuna, la conducente dell'utilitaria: una trentatreenne di Porto Empedocle.

Scattato l'allarme, sul posto, in una manciata di minuti, si sono precipitati i carabinieri che si sono occupati per prima cosa delle condizioni di salute della giovane donna. Appurato che l'empedoclina era rimasta illesa, i militari dell'Arma hanno tenuto a bada la viabilità e si sono occupati dei rilievi. Non è chiaro - o almeno, al momento, non è stato reso noto - perché la trentatreenne abbia perso, lungo la carreggiata Agrigento-Palermo, il controllo dell'auto, se qualcosa o qualcuno gli abbia tagliato la strada.

Di fatto, si tratta del quarto incidente stradale, in quel punto di statale 189, nel giro di pochi giorni.