Incidente sulla statale 122: Audi si ribalta e il conducente torna a casa

Si ribalta con l’autovettura, una Audi A4. Esce dall’abitacolo della macchina e, scosso e forse un po’ stordito, va a casa dove verrà poi rintracciato dai carabinieri. L’incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, si è registrato poco prima dell’1,30 della notte fra sabato e ieri lungo la statale 122: la “Agrigentina” che collega Agrigento con Favara e viceversa.

Ad accorrere, non appena hanno incamerato l’Sos, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale che sono rimasti al lavoro fino alle 3,20 e i carabinieri. Proprio i militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare il protagonista dell’incidente stradale: un trentaquattrenne di Favara che, stando alle ricostruzioni, dopo aver perso il controllo dell’Audi A4 che s’è di fatto ribaltata, è andato a casa. I carabinieri lo hanno sottoposto ad etilometro che ha però dato esito negativo.

L’uomo, indiscutibilmente sotto choc, ha pensato – e così ha fatto – intanto di andare a casa e poi, forse, di far recuperare la vettura. E’ rimasto del resto, per sua fortuna, praticamente illeso e quindi non c’è stata esigenza di fare ricorso al pronto soccorso.