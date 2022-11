Incidente sulla statale 118: un'auto si ribalta e un'altra finisce contro guardrail, due feriti

Incidente con due auto coinvolte sulla strada statale 118 che collega Agrigento con Raffadali: due persone sono rimaste ferite. Lo scontro è avvenuto nei pressi di un distributore di carburante, all'altezza del bivio per Joppolo. Un'auto è cappottata, l'altra è andata a sbattere contro il guardrail.

Sul posto, per soccorrere i feriti e trasportarli in ospedale, sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Le loro condizioni, dalle prime informazioni apprese, non sarebbero gravi.