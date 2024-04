L'incidente sulla statale 118, il motociclista 34enne di Sambuca è fuori pericolo

Non è in pericolo di vita il trentatreenne di Sambuca di Sicilia che, ieri mattina, mentre era in sella alla sua motocicletta Suzuki è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale all'ingresso di Alessandria della Rocca.

Il giovane, con elisoccorso del 118, è stato trasferito all'ospedale Civico di Palermo dove i medici dopo averlo sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari lo hanno dichiarato, seppur ferito gravemente, non in pericolo di vita.

Il 33enne di Sambuca di Sicilia era in sella alla sua motocicletta Suzuki che, all'ingresso di Alessandria della Rocca, ha sbattuto contro la Fiat Panda guidata da un pensionato ottantenne che stava facendo rientro a casa e che, per questo, ha svoltato dalla statale 118 verso la sua palazzina. L'anziano è rimasto illeso. I carabinieri, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale, hanno sequestrato entrambi i mezzi.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale