Incidente sulla statale 115: scontro fra auto e camion, un ferito e traffico bloccato

Una persona è rimasta ferita ed è stata già trasferita al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. E' il bilancio dell'incidente stradale verificatosi lungo la statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, all'altezza del chilometro 193,400, all'altezza del bivio Mosella.

A sbattere, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia Stradale, sono state un'autovettura e un camion. Il traffico, nel tratto di strada, è provvisoriamente bloccato - hanno reso noto dall'Anas - . A restare ferito è stato il conducente del camion.

Mentre i poliziotti della Stradale si stanno occupando dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'impatto, il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità che viene, provvisoriamente, deviata su una strada alternativa.

