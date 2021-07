Incidente sulla statale 115: perde il controllo dell'auto e si schianta contro un camion e una vettura, ferito 56enne

Perde il controllo dell’auto, una Fiat Panda vecchio modello, subito dopo aver imboccato la statale 115. Striscia contro un camion che proviene dal senso di marcia opposto e finisce per sbattere frontalmente contro una Renault Megane. Un impatto violento che ha fatto ribaltare le due autovetture. La Panda è rimasta al centro della carreggiata, mentre la Renault è finita contro il guard-rail. Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche l’incidente che si è registrato lungo la statale 115, nel tratto che collega Realmonte con Siculiana. In ospedale, al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, è finito un cinquantaseienne di Porto Empedocle.

L’uomo, che era alla guida della Fiat Panda, è rimasto seriamente ferito, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. A liberarlo dall’abitacolo, dove era rimasto incastrato, ci hanno pensato i vigili del fuoco e subito è stato trasferito, con ambulanza del 118, all’ospedale di Agrigento. Illeso invece l’automobilista che era alla guida della Renault Megane. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, hanno lavorato, per ricostruire la dinamica dell’incidente, i carabinieri delle stazioni di Realmonte e Siculiana.