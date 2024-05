Incidente sulla statale 115: scontro fra auto e moto, tre persone in ospedale

S'è temuto il peggio per il motociclista. Ma l'uomo, per fortuna, è rimasto ferito in maniera lieve. Un nuovo incidente stradale si è verificato, nel pomeriggio, lungo la strada statale 115 che taglia in due Porto Empedocle. A scontrarsi una moto e un'autovettura. Sul posto, acquisita la segnalazione, sono accorsi gli agenti della polizia municipale, i poliziotti del commissariato "Frontiera" e un'autoambulanza del 118 che ha trasferito il motociclista al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio.

Qualche contusione anche per le due persone che erano nell'autovettura.