Si ritrova pecora in mezzo alla strada e non riesce ad evitarla: motociclista in ospedale dopo incidente

Ha riportato più traumi e contusioni. Il più grave: la frattura dello spiroide del malleolo peroneale destro. Ha 47 anni il siculianese che è rimasto ferito, seriamente appunto, dopo un incidente stradale verificatosi in contrada Baiate, tra Siculiana e Realmonte. L’uomo era in sella alla sua motocicletta quando, all’improvviso, si è ritrovato davanti una pecora.

Ha cercato, disperatamente, di evitarla, ma non è stato possibile: l’animale è stato investito e il motociclista è sbalzato dalla sella ed è finito pesantemente sull’asfalto. Subito soccorso da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno anche lanciato l’Sos al 118, il motociclista è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. I medici, dopo averlo sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari e dopo aver fatto la diagnosi dei traumi riportati, hanno sciolgo la prognosi in circa 30 giorni. A ricostruire cosa effettivamente era accaduto al quarantasettenne di Siculiana sono stati gli stessi sanitari e dall’ospedale sono stati allertati i carabinieri che adesso dovranno provare ad identificare il proprietario della pecora. L’uomo rischia una denuncia, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per omessa custodia di animali. Ma vi sarebbe anche da risarcire i danni che il motociclista ha subito.