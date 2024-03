Incidente in via Petrarca: Seat sbatte contro due auto parcheggiate, ferita coppia di 70enni

Perde il controllo dell'auto, una Seat, e piomba contro due macchine posteggiate lungo il ciglio della strada. E causa dell'impatto, la Seat Arona si ribalta. S'è temuto il peggio, durante la notte, in via Petrarca dove sono accorsi i vigili del fuoco, i poliziotti della sezione Volanti della questura e più ambulanze del 118. Due settantenni sono rimasti feriti e sono stati subito trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Secondo quanto apprende AgrigentoNotizie, non dovrebbero essere in pericolo di vita.

La donna è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stata salvata dai vigili del fuoco del comando provinciale che sono riusciti, nel giro di pochi minuti, a tirarla fuori dalle lamiere. Proprio a lei, i medici hanno diagnosticato un brutto trauma cranico.

I poliziotti della sezione Volanti, oltre ad interdire la circolazione stradale in via Petrarca, si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Un sinistro che ha provocato anche il danneggiamento di due auto lasciate regolarmente posteggiate.

