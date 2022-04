Incidente in via Imera: scooter contro muretto, 24enne in prognosi riservata

Perde il controllo dello suo scooter e si schianta contro il muretto, vicino alla fermata dell’autobus, di via Imera. Un ventiquattrenne agrigentino è finito, nella notte fra giovedì e ieri, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I medici lo hanno ricoverato, mantenendo riservata la prognosi sulla vita. Non è escluso – ma dipenderà tutto dal decorso clinico delle prossime ore – che il giovane possa anche venire, eventualmente, trasferito in una struttura sanitaria meglio attrezzata.

L’incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, si è registrato alle tre circa della notte. Il ventiquattrenne era al volante del suo scooter quando, all’improvviso, è finito contro un muretto, sbattendo violentemente la testa. E’ stato subito lanciato l’Sos, da parte di alcuni automobilisti di passaggio, e in via Imera si sono precipitati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento e un’autoambulanza del 118. I sanitari si sono occupati di trasferire il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale di contrada Consolida, mentre i militari dell’Arma hanno proceduto ai rilievi per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente. Stando a quanto emergeva ieri, l’incidente stradale non avrebbe coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. Non è escluso però – ieri appariva prematuro poterlo ipotizzare – che qualcuno o qualcosa possa anche aver tagliato la strada al ventiquattrenne, facendogli perdere il controllo del ciclomotore. Sarà determinante il racconto dell’agrigentino. Dichiarazioni che i carabinieri acquisiranno non appena verrà sciolta la prognosi. Non è escluso, ma appare assai improbabile trattandosi di un incidente autonomo, che si possa verificare anche la presenza di telecamere di videosorveglianza.