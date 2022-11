Incidente in via 25 Aprile: scooter contro autobotte, denunciato il 55enne ferito

In via 25 Aprile, un cinquantacinquenne di Agrigento ha invaso, mentre era in sella al suo scooter, la corsia di marcia opposta e s’è schiantato contro un’autobotte. Anche lui è finito sul selciato ed è stato portato al pronto soccorso. Non è risultato essere, per sua fortuna, in gravi condizioni, ma accertato – da parte dei medici – che era fortemente ubriaco, gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale gli hanno ritirato la patente di guida. E lo hanno denunciato, alla Procura, per guida in stato d'ebbrezza.

I vigili urbani si sono, naturalmente, occupati anche della ricostruzione della dinamica dell'incidente che avrebbe potuto conseguenze ben peggiori. Il cinquantacinquenne, seppur ferito, non è risultato essere, per sua fortuna, in pericolo di vita.