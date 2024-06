Incidente a San Leone: scontro fra due scooter, morto un 20enne e tre feriti gravi

Un ventenne, Salvatore Vetro, di Favara è morto durante la notte dopo un incidente stradale fra scooter lungo viale Delle Dune a San Leone. Il giovane subito soccorso, così come gli altri tre feriti di 24, 28 e 32 anni, e portato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è spirato poco dopo l'arrivo nella struttura sanitaria di contrada Consolida.

Due - il 24enne e il 32enne - degli altri tre feriti, anche loro di Favara, sono risultati essere gravemente feriti e in ospedale hanno fatto accesso in codice rosso. Il ventottenne invece in codice giallo. Sul posto dell'incidente stradale, la cui dinamica è ancora in corso di ricostruzione, sono accorsi i carabinieri e i poliziotti della sezione Volanti della questura. E sempre la polizia si è precipitata anche al pronto soccorso subito dopo aver appreso della tragedia.

Della ricostruzione della dinamica del gravissimo incidente stradale si stanno occupando i militari dell'Arma.

Il sindaco Palumbo: "Risveglio terribile per Favara"

"È un risveglio terribile per Favara. Oggi piangiamo la morte di un ragazzo di appena vent’anni e siamo con il fiato sospeso per il destino di altri tre coetanei, tutti rimasti gravemente feriti nello stesso incidente". Lo ha detto il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.

"È un tributo troppo alto - aggiunge - quello che la nostra città ha pagato in questi anni, troppo il sangue versato sulle strade. Nella giornata di domani, lunedì 1 luglio, in occasione dei funerali di Salvatore Vetro sarà proclamato il lutto cittadino. La mia vicinanza, a nome della mia giunta e della città alla famiglia".

Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per i funerali, in programma domani alle 16 in chiesa madre.

