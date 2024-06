Incidente a Menfi, scooter contro autocisterna: ferite due ragazze

Incidente stradale con due ragazze ferite a Menfi: lo scooter sul quale viaggiavano, all'incrocio fra le vie Inico e Boccaccio, si è scontrato con un'autocisterna.

Una delle due è stata trasportata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta in elisoccorso. Le sue condizioni destano maggiore preoccupazione ma la giovane è sempre rimasta vigile e non sarebbe in pericolo di vita.

La seconda invece, è stata trasferita al Giovanni Paolo II di Sciacca e ha rimediato delle fratture.