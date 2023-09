L'incidente mortale al rione Cannelle, il centauro fuggito non aveva la patente: denunciato

Il conducente dello scooter Honda Sh coinvolto nell'incidente mortale, nella notte fra domenica e ieri nel rione Cannelle di Porto Empedocle, rintracciato dai carabinieri in ospedale dopo alcune ore, è stato denunciato per omicidio stradale. Si tratta di un diciottenne empedoclino che, peraltro, si era messo alla guida del ciclomotore sprovvisto della patente.

Un uomo di 59 anni, Sergio Burgio, è morto in seguito all'impatto fra la sua moto Yamaha e lo scooter Honda Sh. Il conducente, subito dopo l'incidente, si era allontanato venendo poi rintracciato in nottata in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura del polso e alcuni traumi sparsi.

I carabinieri stanno acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona per chiarire meglio la dinamica dell'incidente. Intanto il giovane è stato denunciato e nelle prossime ore si conosceranno pure gli esiti delle analisi sull'uso di alcol e droga.