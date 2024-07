Incidente in contrada Caos, scontro fra due moto: muore 76enne

Incidente mortale sulla strada statale 640, in contrada Caos. Il bilancio dello scontro fra due moto è di un morto e due feriti. La vittima è Pierluigi Vaccarezza, 76enne, di Genova che viaggiava insieme alla moglie. La coppia era in vacanza nell'Agrigentino e, a quanto pare, alle ore 20 circa stava facendo rientro dalla spiaggia.

L'uomo che ha perso, sul colpo, la vita era alla guida della Vespa che si è scontrata con una moto di grossa cilindrata guidata da una donna, rimasta anch'essa ferita, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La strada statale è stata chiusa al traffico. Sul posto, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale e più pattuglie dei carabinieri che si stanno adesso occupando dei rilievi di rito per cercare di ricostruire la dinamica della tragedia. Tutto è in fase, naturalmente, d'accertamento e ricostruzione. A quanto pare, sia la vittima che le due ferite indossavano regolarmente il casco di protezione. Casco che nel caso del 76enne non è purtroppo servito a nulla.

