Incidente fra il Villaggio Peruzzo e San Leone, motociclista 33enne finisce al pronto soccorso

Trentatreenne in ospedale, al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dopo un incidente stradale in via Gela, fra il Villaggio Peruzzo e San Leone. L’uomo era in sella alla sua motocicletta Honda 125 quando, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale, ha sbattuto con una Fiat CinquecentoX guidata da una cinquantanovenne agrigentina. Ad avere la peggio, sbalzato dalla sella e finito pesantemente sul selciato, è stato proprio il motociclista agrigentino. A richiedere l’intervento dell’ambulanza del 118 è stata la donna che era alla guida dell’utilitaria, una cinquantanovenne sotto choc che s’è subito fermata per prestare i primi, necessari, soccorsi.

Il motociclista caricato sull’ambulanza è stato portato al pronto soccorso di contrada Consolida dove i medici lo hanno subito sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Alla fine hanno diagnosticato traumi e contusioni guaribili in circa 15 giorni. Una prognosi, di fatto, lieve, specie se si considera che l’impatto stradale avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. In via Gela s’è portata anche una pattuglia della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale di Agrigento. I vigili urbani si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente ed hanno sentito, naturalmente, sia la cinquantanovenne che era alla guida della Fiat CinquecentoX che altri testimoni. Inevitabili i rallentamenti stradali fra i quartieri satellite di San Leone e Villaggio Peruzzo che, in questo periodo dell’anno, sono letteralmente “invasi” da turisti, villeggiati e residenti dei Comuni limitrofi che si spostano verso il rione balneare della città dei Templi.