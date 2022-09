Scontro fra moto e auto, donna in ospedale: ennesimo incidente al bivio Mosella

Ancora un incidente stradale, con feriti, all’altezza del bivio Mosella: lungo la strada statale Agrigento-Caltanissetta. A sbattere – per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri del nucleo Radiomobile – sono state una Piaggio Vespa, con in sella marito e moglie, e una Mercedes Glc guidata da un giovane agrigentino. Ad essere, inevitabilmente, scaraventata sull’asfalto è stata la coppia. La donna è rimasta ferita ed è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non è, per fortuna, in pericolo di vita, ma ha riportato varie contusioni e traumi.

Questo è stato, in ordine di tempo, l’ultimo incidente stradale verificatosi all’altezza del bivio Mosella. Soltanto i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile, dallo scorso giugno fino lunedì sera, ne hanno contati almeno una decina. E a questi numeri si aggiungono, naturalmente, anche quelli degli incidenti rilevati dalla polizia Stradale e dagli agenti della sezione Volanti della Questura. Tutti gli incidenti sono, e senza alcuna ombra di dubbio, riconducibili a leggerezza: ossia al mancato rispetto della segnaletica stradale. Soprattutto dello stop che viene imposto prima di immettersi lungo la “Strada degli scrittori”. Da più parti, inevitabilmente, e da tempo ormai, vengono sollecitate misure di viabilità prima che ci scappi il morto. Ma il segnale di stop appunto è presente, basterebbe semplicemente, banalmente, tenerlo in considerazione e, rispettando la segnaletica stradale orizzontale e verticale, rischiare grosso.