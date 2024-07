Si allontana dopo l'incidente con lo scooter al Quadrivio: è "caccia" all'automobilista "pirata"

Ha rallentato, anzi istintivamente si è proprio fermato, ha visto il giovane ferito sul selciato e anziché scendere dall'abitacolo e mobilitarsi per prestare i primi, indispensabili, soccorsi, ha accelerato e repentinamente si è allontanato dal luogo dell'incidente stradale. A sbattere, al Quadrivio Spinasanta, ad Agrigento, sono stati un'autovettura Fiat e un ciclomotore. Ad avere la peggio appunto, finendo per terra e rimanendo ferito, il giovane che era in sella allo scooter. L'agrigentino è stato soccorso con un'autoambulanza del 118 e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio dove i medici, dopo averlo sottoposto a tutti gli accertamenti e i controlli sanitari ritenuti necessari, hanno diagnosticato traumi ed escoriazioni guaribili in circa 7 giorni.

Del caso - si tratta di una omissione di soccorso - si stanno occupando i poliziotti della sezione Volanti. L'agrigentino ferito non appena è stato dimesso dall'azienda ospedaliera di contrada Consolida ha anche presentato denuncia per lesioni personali, a carico di ignoti. Non ci sono certezze istituzionali al riguardo, ma appare scontato - anche perché rientra ormai nell'ordinario iter investigativo - che i poliziotti abbiano verificato l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza che potrebbero permettere di risalire all'utilitaria Fiat, e al suo proprietario, che si è allontanata.

