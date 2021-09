Incidente sulla statale 640: scontro fra due furgoni, ferito anche un 45enne di Ravanusa

L'agrigentino, in codice "giallo", è stato portato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. L'altro conducente, un 41enne catanese, è stato invece ricoverato in Rianimazione: è in gravi condizioni

Un ravanusano di 45 anni è rimasto ferito - è stato trasportato in codice "giallo" all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta - nell'incidente stradale che si è verificato stamattina lungo la strada statale 640, fra Agrigento e Caltanissetta, poco prima di Grottarossa. A scontrarsi - per cause che sono ancora in corso d'accertamento e ricostruzione da parte della polizia - sono stati un Ford Transit e un Daily Iveco. Due i feriti, uno dei quali - un catanese di 41 anni - è stato intubato e portato al "Sant'Elia" in elisoccorso. L'uomo è in gravi condizioni ed è stato ricoverato in Rianimazione.

Stando a quanto emerge, il Ford Transit, guidato dal catanese, era fermo sulla corsia di emergenza a causa di un guasto. Il furgone Daily Iveco, condotto dal ravanusano 45enne, non si sarebbe accorto del mezzo e lo avrebbe - ma la dinamica è, appunto, ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia - preso in pieno. Il ravanusano è stato estratto dalle lamiere contorte del Daily Iveco dalle squadre dei vigili del fuoco.

Lungo la carreggiata della statale 640, in territorio di Caltanissetta, il traffico - rendono noto dall'Anas - è bloccato. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.