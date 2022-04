Incidente in via Nuova Favara: scontro frontale fra auto, due feriti in ospedale

Scontro frontale, ieri mattina, lungo via Nuova Favara: la strada che dal capoluogo conduce appunto, passando sopra la rotonda degli Scrittori, alla città dell’agnello pasquale. A sbattere – per cause che ieri risultavano essere in corso d’accertamento e ricostruzione da parte degli agenti della polizia municipale – sono state una Bmw, guidata da un uomo, e una Citroen C3 con al volante una donna.

L’impatto, frontale appunto, è stato violentissimo. Gli automobilisti di passaggio, che hanno visto le due autovetture devastate, hanno veramente temuto il peggio. Scattato l’Sos, lungo la strada provinciale si sono portati gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale e due ambulanze del 118. I feriti sono stati entrambi trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici li hanno sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Entrambi i conducenti sono, appunto, rimasti feriti, ma nessuno dei due, per fortuna, risultava essere in pericolo di vita. I vigili urbani, per ore invece, sono rimasti sul luogo dell’incidente stradale per effettuare i rilievi tecnici di rito che serviranno a ricostruire l’effettiva dinamica del frontale. Rallentamenti e disagi si sono, inevitabilmente, registrati per la circolazione stradale, in entrambi i sensi di marcia.