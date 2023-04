Scontro frontale fra due auto sulla statale Palermo-Sciacca: un morto e quattro feriti

E' di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata lungo la statale 624 Palermo-Sciacca, in territorio di Sambuca di Sicilia tra le località Gulfa e Misilbesi. Coinvolta una famiglia di Menfi: coniugi e un bambino all'interno di un'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura.

La vittima è l'uomo, Leonardo Alesi di 57 anni. La moglie, 55 anni, è in gravissime condizioni. Sulla strada è atterrato un elicottero del 118 che ha prelevato alcuni feriti per trasferirli in un ospedale di Palermo. La donna è stata portata al Sant'Elia di Caltanissetta.

Il traffico è stato bloccato e, secondo quanto fa sapere l'Anas con una nota, sarà ripristinato "nel più breve tempo possibile".