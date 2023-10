L'incidente frontale di Favara e il 37enne in prognosi riservata: aperta inchiesta per lesioni personali gravi

Il fascicolo d'inchiesta è stato aperto per l'ipotesi di reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime. I mezzi - la mini Cooper guidata dal trentasettenne rimasto gravemente ferito e la Smart condotta dallo studente diciottenne - sono stati, come sempre avviene in casi di incidenti stradali gravi, sottoposti a sequestro penale. Degli accertamenti si sono occupati, e si stanno ancora occupando, i carabinieri. E non soltanto, dopo aver stabilito qual è stata la dinamica dell'impatto frontale, per addebitare le responsabilità assicurative. La Smart è fra l'altro risultata essere priva di assicurazione.

L'incidente si è verificato alle ore 20 circa di venerdì all'incontro fra le vie Papa Pio XXIII e Aosta. L'operaio trentasettenne, rimasto gravemente ferito, è stato portato dal 118 all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove, dopo un delicatissimo intervento chirurgico, resta in prognosi riservata sulla vita. L'uomo ha riportato un brutto trauma cranico con emorragia cerebrale. Le prossime ore, stando a quanto è filtrato dal nosocomio Nisseno, saranno importati per comprendere come il trentasettenne reagirà.