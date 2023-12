Incidente frontale a Caltabellotta: tre feriti, uno trasferito in elisoccorso al "Sant'Elia"

Uno dei tre feriti è stato trasferito, con elisoccorso del 118, all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Gli altri due invece sono stati portati al "Giovanni Paolo II" di Sciacca. E' questo il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato ieri sera sulla strada provinciale che collega la statale 115 con Caltabellotta.

A scontrarsi, per cause ancora in corso d'accertamento e ricostruzione, sono state una Volkswagen Golf e una Peugeot. L'impatto frontale si è verificato in contrada Piano Monaco a Caltabellotta.

La coppia di anziani che era su una delle due auto è stata soccorsa e trasferita, in ambulanza, all'ospedale di Sciacca. L'uomo di Caltabellotta, invece, è stato appunto portato al nosocomio di Caltanissetta.