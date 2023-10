Incidente fra due auto a Sciacca: 78enne muore dopo due giorni di agonia

Dopo due giorni di ricovero in ospedale, a Sciacca, a causa di un incidente stradale, è morto il 78enne Giacomo Ciaccio. L’anziano era rimasto coinvolto in uno scontro in località Raganella. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

L'anziano era alla guida della sua Fiat Panda che si sarebbe scontrata con un altro mezzo. Durante il ricovero in ospedale è stato sottoposto anche a un intervento chirurgico, ma ieri le condizioni si sono aggravate ed è morto nell’unità operativa di rianimazione del Giovanni Paolo II.