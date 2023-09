Incidente in via Crispi: scontro fra bici elettrica e auto, giovane finisce in ospedale

Incidente stradale, in via Francesco Crispi ad Agrigento, fra una bicicletta elettrica, con in sella un immigrato ventenne, e una Audi guidata da un turista tedesco. A restare ferito, finendo pesantemente sull'asfalto, è stato il giovane per il quale si è anche temuto il peggio. Con un'autoambulanza del 118, il giovane immigrato è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Ha riportato traumi diversi, ma per sua fortuna non è in pericolo di vita.

Lungo via Francesco Crispi, sono accorsi gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica del sinistro stradale e addebitare eventuali responsabilità assicurative.