Incidente nella zona industriale: scontro fra auto, due bambini finiscono al pronto soccorso

Due bambini – di 5 e 6 anni – sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dopo un incidente stradale. A scontrarsi – nella zona industriale di Agrigento, che è a cavallo con i territori di Aragona e Favara, - sono state una Audi A4 e una Audi Q3. L’impatto ha fatto sbattere la testa ai due piccini che sono stati subito soccorsi dallo zio, caricati in macchina e portati al vicino ospedale di contrada Consolida. Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura che si sono occupati sia dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale – che ha determinato il ferimento dei due bambini di Mussomeli – che della viabilità.

Le cause dell’impatto fra l’Audi A4 e l’Audi Q3 non sono ancora chiare. Nella zona industriale della città dei Templi sono intervenuti, per dare man forte ai poliziotti, anche i carabinieri. Non è la prima volta, né purtroppo sarà l’ultima, che le strade – veramente malmesse della zona industriale – diventano “teatro” di incidenti stradali, spesso anche molto gravi.