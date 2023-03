Incidente a Villaseta: scontro fra auto, due feriti al pronto soccorso

Due automobilisti, alla guida di una Fiat Cinquecento e di una Toyota Yaris, sono rimasti feriti a causa di un incidente stradale registratosi all'altezza della rotonda del centro commerciale "Città dei Templi" di Villaseta. Inizialmente ai primi soccorritori è sembrato che i due fossero rimasti intrappolati all'interno degli abitacoli delle vetture, motivo per il quale sono stati chiamati i vigili del fuoco. I pompieri del vicino comando provinciale sono subito accorsi, ma per fortuna i due feriti erano già riusciti a liberarsi dalle lamiere.

Sul posto anche i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale e attribuire eventuali responsabilità assicurative.

I due feriti sono stati soccorsi e trasferiti, in ambulanza, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Nessuno di loro è, per fortuna, in gravi condizioni. Adesso spetterà ai medici avviare gli accertamenti sanitari ritenuti utili ed effettuare le medicazioni.