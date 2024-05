Incidente a Porto Empedocle: auto si capovolge dopo l'impatto, 19enne in ospedale

La dinamica non è chiara. La polizia municipale sta cercando di ricostruire cosa effettivamente abbia determinato l'incidente stradale di viale Marinella, vicino al ponte di ferro, di Porto Empedocle. Una la persona ferita, già trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Non è - non sembra essere almeno per il momento - in pericolo di vita.

A scontrarsi, in viale Marinella appunto, sono state due auto: una Peugeot 2008 e una Opel Grandland. La prima, subito dopo l'impatto, si è capovolta e l'automobilista - un diciannovenne di Porto Empedocle - è rimasto seriamente ferito. Illeso invece il conducente dell'Opel Grandland.

Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi, per ricostruire appunto la dinamica, e della viabilità che è andata, quasi subito, in tilt. L'empedoclino diciannovenne è stato invece soccorso da un'autoambulanza del 118 e trasferito all'ospedale della città dei Templi.

