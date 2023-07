Incidente sulla statale 640, scontro fra tre auto: due feriti in ospedale

Tre autovetture coinvolte, una delle quali - una Lancia Y - completamente distrutta. Due persone ferite, entrambe trasferite al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Nessuno, per fortuna, è, però, in pericolo di vita. Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, se non addirittura drammatiche, l'incidente stradale che si è verificato durante la notte lungo la statale 640, fra Agrigento e Favara.

A scontrarsi, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Fiat Cinquecento, una Volkswagen Golf e una Lancia Y. Una delle utilitarie, dopo il violento impatto, è "rimbalzata" sul guardrail.

Scattato l'allarme, che è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118, i carabinieri del Norm e della tenenza di Favara.