Incidente sulla statale 115: scontro fra auto al bivio per Siculiana marina, un anziano in ospedale

Un pensionato ottantaduenne di Naro è finito, ieri sera, al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo l'incidente stradale, lungo la statale 115, in cui è rimasto coinvolto. A sbattere nei pressi del bivio per Siculiana Marina, nella zona del cimitero, sono state due autovetture: una Fiat Panda e una Fiat Cinquecento. L'impatto è stato violentissimo e uno degli automobilisti è rimasto incastrato fra le lamiere contorte della vettura. Ad accorrere per velocizzare i soccorsi e salvarlo sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

Lungo la statale, dove il traffico è stato praticamente bloccato, anche un'autoambulanza del 118 che si è occupata del trasferimento dell'ottantaduenne ferito in ospedale. Al lavoro, per ore, anche i carabinieri che si sono appunto preoccupati della viabilità, garantendo sicurezza, e gli agenti della polizia Stradale che si sono invece occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell'impatto. L'anziano ferito, secondo quanto è emerso dal pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento, non è in pericolo di vita. Ferito, ma in maniera più lieve, anche l'altro conducente: un 44enne di Realmonte.