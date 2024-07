Incidente a San Leone, un'auto si ribalta: due feriti

Incidente stradale con due feriti in via del Sole, traversa di viale dei Pini, a San Leone. Due auto si sono scontrate e nell'impatto una si è ribaltata.

I conducenti sono finiti in ospedale ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenute le forze dell'ordine per la viabilità.