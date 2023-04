Incidente lungo la Agrigento-Raffadali: scontro fra due auto, tre feriti in ospedale

Scontro fra due Volkswagen Golf lungo la strada statale Agrigento-Raffadali. Tre persone sono rimaste ferite, due delle quali sono state liberate dalle lamiere accartocciate dai vigili del fuoco del comando provinciale.

Sul posto si sono precipitate più ambulanze del 118, che hanno soccorso e trasferito i feriti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, e le pattuglie dei carabinieri che si sono occupati della viabilità che è immediatamente andata in tilt.

Tanto a Raffadali, quanto ad Agrigento, continua a rimbalzare la notizia secondo la quale un giovane, ma s'è parlato anche di due persone, è rimasto vittima dell'incidente stradale. Sul luogo dello scontro fra auto non ci sono state vittime. I feriti pare che non fossero in gravi condizioni, ma la pattuglia dei carabinieri si sta adesso spostando verso il pronto soccorso per sincerarsi sulle condizioni cliniche e acquisire i referti medici.