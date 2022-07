Incidente a Porto Empedocle: auto travolge motocicletta, ferito il presidente del Consiglio di Grotte

E' stato dimesso dall'ospedale "San Giovanni di Dio" dove era stato ricoverato e dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Il presidente del consiglio comunale di Grotte, Aristotele Cuffaro, se l'è però vista brutta. Anzi di più. La scorsa domenica è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente stradale verificatosi lungo la statale 115, in territorio di Porto Empedocle. La motocicletta sulla quale viaggiava, come passeggero, è stata travolta da un'autovettura che ha fatto inversione ad "U". Cuffaro è finito contro il parabrezza dell'utilitaria che è andato in frantumi e gli ha provocato gravissimi traumi al braccio sinistro. Portato all'ospedale di Agrigento, il presidente del consiglio comunale di Grotte è stato subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico proprio al braccio. La funzionalità della mano, visto che aveva riportato una lesione al tendine, non è stata compromessa.

Aristotele Cuffaro, volto noto dell'intero Agrigentino e non soltanto per via del suo impegno civile e nel mondo dello spettacolo, è tornato, dopo le dimissioni, nella sua abitazione di Grotte e sta bene, anche se avrà bisogno di un periodo di recupero.