Incidente in via Cavaleri Magazzeni: scontro fra auto e moto, 35enne finisce al pronto soccorso

Un trentacinquenne di Agrigento è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" perché ferito dopo un incidente stradale verificatosi in via Cavaleri Magazzeni. L'uomo era in sella ad un ciclomotore Piaggio Liberty che, per cause ancora in corso d'accertamento da parte della sezione Infortunistica stradale dei vigili urbani, ha sbattuto contro una Fiat Seicento guidata da una donna di 54 anni. La donna è rimasta illesa, mentre il trentacinquenne sbalzato dalla sella del ciclomotore è pesantemente finito sul selciato.

Scattato l'allarme, lungo via Cavaleri Magazzeni si è portata un'autoambulanza del 118 che ha, appunto, soccorso il ferito e lo ha accompagnato all'ospedale di contrada Consolida. L'agrigentino, per sua fortuna, non è in gravi condizioni.

Gli agenti della polizia municipale si sono invece occupati dei rilievi di rito per provare a ricostruire la dinamica del sinistro stradale.