Nuovo incidente sulla Agrigento-Raffadali, finisce in ospedale il giovane che era alla guida della minicar

Il giovane automobilista che era alla guida della minicar è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Ha riportato diversi traumi, ma per sua fortuna non è in pericolo di vita. Illeso, seppur terrorizzato, il conducente dell'altra auto: una Mercedes. E' questo il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato l'altra sera lungo la statale 118, la Agrigento-Raffadali.

Una statale che, purtroppo, è stata già scenario di tanti altri gravissimi incidenti. L'ultimo, in ordine di tempo, quello nel quale ha perso la vita l'empedoclino ventinovenne Francesco Mannella.

A scontrarsi, nelle ultime ore, sono stati una Mercedes e una minicar. Il piccolo veicolo è finito fuori strada. Sul posto, per i rilievi di rito che serviranno a ricostruire la dinamica dell'impatto fra le due auto, sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Agrigento.